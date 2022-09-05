Операція «Лондонський міст»: як прощатимуться з королевою Єлизаветою II

Після вчорашнього повідомлення про смерть королеви Єлизавети II, яка правила 70 років, Великобританія зануриться у жалобу.

Офіційне повідомлення про смерть Єлізавети II прикріплюється до воріт



Подальші події пройдуть відповідно до чіткого плану, який розписаний до дрібниць.

Він називається операція «Лондонський міст» та був підготовлений ще у 1960-х роках. План передбачає дії уряду, англіканської церкви, поліції, армії, ЗМІ, столичної адміністрації та лондонського транспорту.

Операція «Лондонський міст» розрахована на 10 днів – від дня смерті королеви до її похорону.

«Лондонський міст зруйнований»

З цією фразою особистий секретар королеви мав повідомити британського прем’єр-міністра, що королева Єлизавета II мертва.

Потім Міністерство закордонних справ передасть повідомлення урядам за межами Великобританії, де королева є главою держави та іншими країнами Співдружності.

День смерті королеви називається Днем Д, а кожен наступний день до дня похорону називається Днем Д +1, Днем Д +2 і так далі.

Міністрів буде поінформовано про смерть електронною поштою. Не пізніше ніж через десять хвилин після оголошення про смерть прапори на Уайтхолл-стріт в урядовому районі Лондона будуть спущені до щогли. Британське інформаційне агентство Press Association надішле блискавичне повідомлення. При цьому в Букінгемському палаці офіційне повідомлення про смерть прикріплюється до воріт або мольберта.

Британський парламент та парламенти у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії закриваються. На сайті королівської родини з’являється чорна сторінка із заявою, яка підтверджує смерть.

Чорний банер з’являється на веб-сайті уряду Великобританії.

Прем’єр-міністр має першим зробити заяву. Королівська сім’я опублікує плани державного похорону, який, як очікується, відбудеться через десять днів після смерті.

Від «Лондонського мосту» до «Весняного припливу»

Оголошується національна хвилина мовчання. Прем’єр-міністр проведе аудієнцію із новим королем. Цим він ініціює операцію «Весняний приплив».

Єлизавету II успадковує її син принц Чарльз. Як король, він звертатиметься до нації.

День Д+1

Наступного дня після смерті, о 10 годині ранку, збирається нарада, щоб проголосити короля новим монархом. Прокламація буде зачитана у Сент-Джеймському палаці та на Королівській біржі, на місці першої лондонської фондової біржі.

Парламент збирається для ухвалення заяви зі співчуттями. Усю парламентську роботу буде припинено на десять днів. Прем’єр-міністр та кабінет міністрів зустрінуться з новим королем о 15:30.

День Д+2

Оскільки королева померла в Балморалі в Шотландії, її тіло перевозиться королівським потягом до Лондона (Операція Єдиноріг). Якщо це виявиться неможливим, тіло доставлять літаком. Потім труну везуть до Букінгемського палацу.

День Д+3

Новий король прийматиме співчуття у Вестмінстерській залі. Потім він вирушить до похоронного туру Сполученим Королівством, починаючи з Шотландії. Він прийме співчуття у шотландському парламенті та відвідає службу у соборі Святого Джайлса в Единбурзі.

День Д+4

Король прибуде до Північної Ірландії, де прийме ще одне співчуття у замку Хіллсборо та відвідає службу у соборі Святої Анни у Белфасті.

Пройде репетиція операції «Лев»: хода з труною з Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу.

День Д+5

«Операція Лев»: Труна королеви переноситься з Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу за маршрутом через Лондон. Поминальна служба проводиться у Вестмінстер-холі.

День Д+6

«Операція Перо»: Королева викладається у Вестмінстерському палаці на три дні. Труна буде відкрита для публіки 23 години на добу. Крім того, репетирується державна похоронна процесія.

День Д+7

Король їде до Уельсу, щоб отримати співчуття від валлійського парламенту та відвідати службу в соборі Лландафф у Кардіффі.

День Д +8 та 9

Труна відкрита. Очікується, що сотні тисяч людей у ​​Лондоні віддадуть останні почесті покійній королеві. Книги співчуттів відкриваються онлайн.

День Д+10

Державний день жалоби: Державний похорон проходить у Вестмінстерському абатстві. Опівдні по всій країні оголосять дві хвилини мовчання. Ходи пройдуть у Лондоні та Віндзорі.

Королеву поховають у Віндзорському замку у Меморіальній каплиці короля Георга VI поряд зі своїм батьком. Портрет королеви висітиме з чорною стрічкою у всіх ратушах протягом місяця, перш ніж його замінять на портрет нового короля.

Тэги: Великобритания, Великобританія