ЗСУ ведуть контрнаступ на Харківщині: окупанти зазнають значних втрат та дезертирують

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку і за підтримки місцевого населення просунулися майже на 50 км за 3 дні.

ЗСУ ведуть контрнаступ на Харьковському напрямку



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.

Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської федерації. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються.

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