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07:21 09 Сентября 2022 134 Комментарии
На Херсонщині окупанти намагаються прикритися населенням, як живим щитом
У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів.
Окупанти на Херсонщині прикриваються цивільним населенням
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості “живого щита”.
Селище закрите на вʼїзд та виїзд.
Тэги: херсон
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