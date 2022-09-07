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Главная » Україна » Інциденти
07:21 09 Сентября 2022 Просмотров 134   КомментариевКомментарии

На Херсонщині окупанти намагаються прикритися населенням, як живим щитом

У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів.

Окупанти на Херсонщині прикриваються цивільним населенням

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості “живого щита”.

Селище закрите на вʼїзд та виїзд.

Тэги: херсон
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