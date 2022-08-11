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08:00 09 Сентября 2022 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Північна Корея проголосила себе ядерною державою: Кім Чен Ин пригрозив США

Парламент Північної Кореї ухвалив закон, що дозволяє «автоматично» завдавати ядерних ударів по ворожих силах у разі небезпеки для держави та її керівництва.

Кім Чен Ин пригрозив США

Про це повідомило AP.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин підкреслив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї, необхідної їй для протидії Сполученим Штатам, які він звинуватив у спробах послабити оборону КНДР і призвести до краху її уряду.

Ухвалений парламентом закон Кім назвав кроком до зміцнення ядерного статусу країни.

Кім також розкритикував Південну Корею за її плани щодо розширення своїх звичайних ударних можливостей та відновлення великомасштабних військових навчань зі Сполученими Штатами для протидії зростаючим загрозам КНДР.

«Мета Сполучених Штатів полягає не тільки в тому, щоб усунути нашу ядерну міць, але й зрештою змусити нас здатися або послабити наші права на самооборону, відмовившись від нашої ядерної зброї, щоб вони могли знищити наш уряд у будь-який час», – сказав він.

«Нехай вони санкціонують нас на 100 днів, 1000 днів, 10 років чи 100 років. Ми ніколи не відмовимося від наших прав на самооборону, яка захищає існування нашої країни та безпеку нашого народу», – сказав Кім Чен Ин.

Тэги: Ким Чен Ын, США. КНДР, Кім Чен Ин
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