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08:40 09 Сентября 2022 440 Комментарии
Окупанти тікають із Куп’янська: новою “столицею” призначили Вовчанськ
Окупанти оголосили про перенесення «столиці» окупованої частини Харківщини з Куп’янська до Вовчанська, розташованого майже на кордоні з РФ.
Окупанти поспіхом тікають з Куп'янська
Депутат-»єдинорос» Євген Євтушенко заявив, що «на тлі всіх подій та евакуації уряду з Куп’янська обласний центр переноситься до Вовчанська».
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Російські Telegram-канали підтверджують, що ЗСУ вже зовсім близько підійшли до Куп’янська.
Крім того, українці у соцмережах, посилаючись на своїх родичів та знайомих із Куп’янська, повідомляють, що російські військові вже втекли з міста та навіть підірвали за собою міст.
Тэги: Харьков, Харків
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