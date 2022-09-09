Окупанти тікають із Куп’янська: новою “столицею” призначили Вовчанськ

Окупанти оголосили про перенесення «столиці» окупованої частини Харківщини з Куп’янська до Вовчанська, розташованого майже на кордоні з РФ.

Окупанти поспіхом тікають з Куп'янська



Депутат-»єдинорос» Євген Євтушенко заявив, що «на тлі всіх подій та евакуації уряду з Куп’янська обласний центр переноситься до Вовчанська».

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Російські Telegram-канали підтверджують, що ЗСУ вже зовсім близько підійшли до Куп’янська.

Крім того, українці у соцмережах, посилаючись на своїх родичів та знайомих із Куп’янська, повідомляють, що російські військові вже втекли з міста та навіть підірвали за собою міст.

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