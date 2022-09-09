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Главная » Україна » Суспільство
10:18 09 Сентября 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Російські ЗМІ пророкують оточення 10-тисячного угруповання військ РФ на Харківщині

Внаслідок масштабного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, яке розпочалося 5 вересня, 10-тисячне угруповання військ РФ, що займає територію від Куп’янська до околиць Слов’янська на Донеччині ризикує потрапити в оточення.

Понад 10 тисяч рсійських вояків може опинитися в оточенні

Про ситуацію на Харківщині повідомило російське видання Медуза.

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Відповідно до декількох повідомлень російських «військорів», українські війська просунулися від Шевченкового майже до Куп’янська, а інша їхня група, наступаючи на схід, вийшла до берега Оскольського водосховища в районі села Сенькове.

Це означає, що ізюмське угруповання ЗС РФ буде повністю відрізане від Куп’янська, до якого запаси доставлялися з Росії залізницею.

Зв’язок угруповання з «великою землею» буде можливим лише за понтонними переправами через річку Оскол і далі — поганими дорогами на іншому березі Оскільського водосховища.

Але й там можуть з’явитися українські війська: вже є повідомлення (і навіть перші відеосвідчення) про те, що групи українських солдатів кілька разів переправлялися через Сіверський Донець (до якого впадає Оскол) і навіть встановили контроль над кількома селищами.

Усе це означає, що великій групі російських військ, що складається з кількох з’єднань загальною чисельністю понад 10 тисяч військових, загрожує оперативне оточення.

Неясно, чи є у ЗС РФ резерви, щоб уникнути такого сценарію. Видання наголосило, що досі опір українському наступу був слабким на відміну від аналогічного наступу ЗСУ на Херсон наприкінці серпня.

Тэги: Харьков, Харків
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