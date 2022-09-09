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Главная » Світ » Політика
10:53 09 Сентября 2022 Просмотров 455   КомментариевКомментарии

Війська ввів не Путін: у Росії почали шукати крайніх у провалі війни

Широкомасштабну агресію проти України розпочав не президент РФ Володимир Путін, а Рада Федерації.

Виявляється, Путін не вводив війська в укаїну

Таку думку висловив депутат Держдуми від Єдиної Росії Євген Федоров.

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“Хто ввів війська в Україну? Не Путін. Війська в Україну ввела Рада Федерації своїм рішенням. Немає у Путіна повноважень, як юридичних для цього, так і можливостей”, – зазначив він.

Нагадаємо, Рада Федерації 22 лютого 2022 року одноголосно підтримала звернення Путіна і дозволила використовувати збройні сили Росії за кордоном. Це було пов’язано із визнанням “ДНР” та “ЛНР”, про яке напередодні оголосив російський президент.

Після цього Путін заявив, що Росія надасть самопроголошеним республікам Донбасу військову допомогу.

Тэги: Россия, Росія
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