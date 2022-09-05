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12:16 09 Сентября 2022 1 Комментарии
В Маріуполі росіяни знімають з позицій військову техніку і вивозять з міста
Росіяни почали виведення військової техники з Маріуполя, знімають навіть ту, яка до того була окопана.
Окупанти вивозять з Маріуполя майже всю військову техніку
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
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За його словами, техніка рухається в бік Бердянська.
Також Андрющенко додав, що в місті окупанти посилюють контрпартизанські заходи.
Посилені патрулі та блокпости майже у всіх районах міста. Вперше стаціонарний патруль спостерігається біля будинку Драмтеатру.
Військові проводять перевірки всіх без винятку автомобілів.
“Чергова хвиля обшуків та зламів квартир працівників правоохоронних органів та військовослужбовців України з боку «МДБ ДНР». Шукають схрони, обладнання зв’язку», – додав радник мера.
Тэги: Мариуполь, Маріуполь
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