В Маріуполі росіяни знімають з позицій військову техніку і вивозять з міста

Росіяни почали виведення військової техники з Маріуполя, знімають навіть ту, яка до того була окопана.

Окупанти вивозять з Маріуполя майже всю військову техніку



Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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За його словами, техніка рухається в бік Бердянська.

Також Андрющенко додав, що в місті окупанти посилюють контрпартизанські заходи.

Посилені патрулі та блокпости майже у всіх районах міста. Вперше стаціонарний патруль спостерігається біля будинку Драмтеатру.

Військові проводять перевірки всіх без винятку автомобілів.

“Чергова хвиля обшуків та зламів квартир працівників правоохоронних органів та військовослужбовців України з боку «МДБ ДНР». Шукають схрони, обладнання зв’язку», – додав радник мера.

Тэги: Мариуполь, Маріуполь