У Росії обговорюють запровадження візового режиму з Україною

У МЗС Росії заявили, що розглядають питання щодо запровадження віз для українців.

Про це повідомило ТАСС.

У МЗС зазначили, що рішення не ухвалено, а під час розгляду питання щодо віз для українців братимуть до уваги, зокрема, гуманітарний чинник.

«Ми не хочемо ускладнювати життя тим українським громадянам, які хочуть залишити країну чи зону бойових дій та попрямувати до Росії. Для них тоді отримання віз стало б дуже складним процесом, особливо в нинішній ситуації, коли ми навіть посольства не маємо в Києві», — заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Крім того, в МЗС додали, що відповідь Москви на дії Києва не обов’язково буде дзеркальною.

Як повідомляли Vlasti, з 1 липня почало діяти рішення про візовий режим із громадянами Російської Федерації.

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