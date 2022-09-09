НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
12:33 09 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Росії обговорюють запровадження візового режиму з Україною

У МЗС Росії заявили, що розглядають питання щодо запровадження віз для українців.

Про це повідомило ТАСС.

У МЗС зазначили, що рішення не ухвалено, а під час розгляду питання щодо віз для українців братимуть до уваги, зокрема, гуманітарний чинник.

«Ми не хочемо ускладнювати життя тим українським громадянам, які хочуть залишити країну чи зону бойових дій та попрямувати до Росії. Для них тоді отримання віз стало б дуже складним процесом, особливо в нинішній ситуації, коли ми навіть посольства не маємо в Києві», — заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Крім того, в МЗС додали, що відповідь Москви на дії Києва не обов’язково буде дзеркальною.

Як повідомляли Vlasti, з 1 липня почало діяти рішення про візовий режим із громадянами Російської Федерації.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.09.2022 10:53
Війська ввів не Путін: у Росії почали шукати крайніх у провалі війни
ТОР
09.09.2022 07:40
Глава ЦРУ назвав російське вторгнення в Україну провалом
ТОР
08.09.2022 15:06
У Бєлгороді пролунали вибухи: влада заявила про дві збиті ракети
blog comments powered by Disqus
ЗСУ увійшли до Куп’янська: росіяни кинули на Харківщину резерви

14:11 Україна

Війська ввів не Путін: у Росії почали шукати крайніх у провалі війни

10:53 Світ

Окупанти тікають із Куп’янська: новою “столицею” призначили Вовчанськ

08:40 Україна

Операція «Лондонський міст»: як прощатимуться з королевою Єлизаветою II

05:57 Світ

ЗСУ на Харківщині просунулися на 50 км та звільнили понад 20 населених пунктів

18:03 Україна

В Криму в районі Сак потужна пожежа: стовп диму біля військової авіабази

15:55 Україна

Депутати в Санкт-Петербурзі закликали Держдуму звинуватити Путіна у держзраді

13:25 Світ

ЗСУ просунулися на 20 км на Харківщині: яка там ситуація

08:21 Україна

ЗСУ нанесли потужний удар по скупченню ворога під Гуляйполем

07:43 Україна

У російському Бєлгороді після опівночі пролунав вибух: місто без світла та частково без води

07:25 Світ

Західне лобі та організації вимагають звернути увагу українського керівництва на беззаконну діяльність працівників БЕБ

19:05 Україна