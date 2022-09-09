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13:02 09 Сентября 2022 5 Комментарии
За останні дні ЗСУ звільнили від окупантів понад 1000 кв. км України, – Залужний
Понад 1000 кв км окупованих росіянами українських земель звільнено в останні кілька днів.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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“Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед”, – написав він в Facebook.
Також Залужний виклав відеоролик з кадрами звільнення населених пунктів українськими захисниками.
“Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас”, – додав Головнокомандувач.
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