За останні дні ЗСУ звільнили від окупантів понад 1000 кв. км України, – Залужний

Понад 1000 кв км окупованих росіянами українських земель звільнено в останні кілька днів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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“Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед”, – написав він в Facebook.

Також Залужний виклав відеоролик з кадрами звільнення населених пунктів українськими захисниками.

“Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас”, – додав Головнокомандувач.