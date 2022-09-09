ЗСУ увійшли до Куп’янська: росіяни кинули на Харківщину резерви

У Мережі з’явилося фото українських військових із жовто-блакитним прапором на тлі стели на в’їзді до Куп’янська. Поки що це єдине підтвердження того, що ЗСУ увійшли до міста.

ЗСУ увійщли до Куп'янська



Тим часом російські ЗМІ видають повідомлення, що часом суперечать одне одному.

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«Обстановка у Куп’янському районі Харківської області складна, але військові утримують Куп’янськ, місто у достатній безпеці», – заявив голова району.

Після цього було повідомлення про максимальну евакуацію населення. Людей вивозять на територію «ЛНР» та Росії.

Також повідомляють, що нібито «жодній українській диверсійно-терористичній групі не вдалося зайти в Куп’янський район».

Міноборони Росії показало відео нібито перекидання колони техніки на харківський напрямок. Вочевидь це відео має якось вгамувати панічні настрої в російському суспільстві і армії.

За попередньою інформацією, значну частину нових сил становлять підрозділи 3 армійського корпусу.

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