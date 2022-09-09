Украинский Forbes уличили в «джинсе» проблемного ComInBank

За полгода полномасштабной войны в Украине финансовое состояние украинских журналистов, как и самих изданий, существенно ухудшилось.

За полгода полномасштабной войны в Украине финансовое состояние украинских журналистов, как и самих изданий, существенно ухудшилось. По результатам анонимного адресного опроса, который провел Институт массовой информации (ИМИ) в августе 2022 года и в котором приняло участие 217 журналистов из всех регионов Украины, ухудшение своего финансового состояния отметили 74% медийщиков.

Для сравнения: даже в 2020 году, когда был локдаун и коронавирусный кризис, только 22% журналистов указывали на ухудшение финансового положения. Тенденция к ухудшению финансового состояния сохранилась и в 2021 году, когда 41,5% указывали на ухудшение финансов.

Как отмечают сами журналисты и эксперты медиарынка, к ухудшению финансового состояния привело практическое отсутствие дохода от коммерческой и политической рекламы (менее 10% от объемов до 24 февраля), закрытие совместных проектов с крупными компаниями и брендами. Выживать даже «топовым» СМИ помогают пожертвования от читателей и «джинса» (скрытая заказная реклама).

«Грешат этим («джинсой» – ред.) даже уважаемые издания из списка топ-10, которые до войны старались придерживаться высоких журналистских стандартов и не публиковать материалы про людей и компании, уличенных в противозаконных действиях и с «подмоченной» репутацией», – отмечает один из редакторов украинского онлайн-издания.

По словам редактора, например, украинский Forbes в августе опубликовал интервью с председателем правления ComInBank (КИБ) Татьяной Путинцевой. Материал размещен в новой рубрике BrandVoice, которая была запущена журналом с июля 2022 года и в которой размещены похожие материалы про деятельность казино, табачной компании и банковских продуктов.

Материалы имеют ярко выраженный рекламный характер, но не имеют отметки. Также на сайте нет упоминания о том, что данная рубрика является рекламной, что нарушает принципы журналисткой этики.

У самого банка, его руководства и акционеров в последнее репутация неоднозначная. Эксперты сообщают о возможных проблемах в ComInBank, поскольку банк имеет обязательства перед регулятором и не имеют денег для того, чтобы эти обязательства погасить.

При этом в августе НБУ оштрафовал ComInBank на 7 млн грн за нарушение закона об отмывании доходов, полученных преступным путем.

СМИ также писали о якобы настоящем владельце ComInBank неоднократным фигурантом уголовных дел, крымском бизнесмене с российским паспортом Евгении Казьмине.

«Попытка скрыть проблемы ComInBank и участие в этой кампании такого авторитетного СМИ как Forbes и команды его редакторов, к сожалению, демонстрирует тот факт, что «деньги» не пахнут даже в условиях войны. Это, безусловно, негативно влияет на репутацию других изданий в Украине и медиарынка в целом», – отмечает один из редакторов украинского онлайн-издания.