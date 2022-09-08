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05:47 10 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Мелітополі вночі пролунали вибухи, а потім почалася стрілянина

Пізно ввечері 9 вересня, близько 23:30, в окупованому Мелітополі пролунали вибухи.

Ніч у Мелітополі видалась неспокійною

Про це повідомили місцеві жителі, а згодом підтвердив мер Іван Федоров.

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Після вибухів в місті почалась стрілянина – десь ближче до центра лунали автоматні черги.

«ЗСУ бажають окупантам недоброї ночі. У Мелітополі чутно вибухи та стрілянину», – написав Федоров в Telegram.

Він також додав, що подробиці з’ясовуються.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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