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05:47 10 Сентября 2022 0 Комментарии
У Мелітополі вночі пролунали вибухи, а потім почалася стрілянина
Пізно ввечері 9 вересня, близько 23:30, в окупованому Мелітополі пролунали вибухи.
Ніч у Мелітополі видалась неспокійною
Про це повідомили місцеві жителі, а згодом підтвердив мер Іван Федоров.
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Після вибухів в місті почалась стрілянина – десь ближче до центра лунали автоматні черги.
«ЗСУ бажають окупантам недоброї ночі. У Мелітополі чутно вибухи та стрілянину», – написав Федоров в Telegram.
Він також додав, що подробиці з’ясовуються.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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