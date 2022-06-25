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Главная » Світ » Экономіка
08:52 10 Сентября 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

США, країни G7 та Євросоюз вводять заборону на морські перевезення російської нафти

США разом із країнами G7 та Євросоюзу запровадять заборону на морські перевезення російської нафти 5 грудня, а заборону на перевезення нафтопродуктів – 5 лютого 2023 року.

Заборона на транспортування російської нафти абуде чинності 5 грудня 2022 року

Про це йдеться у попередньому посібнику із застосування граничних цін на російську нафту Мінфіну США.

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Такий крок є одним із заходів щодо встановлення стелі цін на сировину з Росії.

Ліміт цін на нафту встановлюватимуть лише ті країни, які погодились на цей механізм.

«У складі коаліції країн, що включають учасників Групи семи та ЄС, США розпочнуть імплементацію політики, яка стосується широкого спектру послуг, що стосуються морських перевезень сирої нафти, видобутої в РФ, а також продуктів її переробки. Ця заборона набуде чинності 5 грудня 2022 року стосовно морського транспортування сирої нафти і 5 лютого 2023 року стосовно морського транспортування нафтопродуктів», – сказано в повідомленні.

Країни, які платять за російську нафту ціну рівну або нижче за граничну, продовжать отримувати паливо за цими умовами.

У документі також уточнюється, що після введення стелі цін на російську нафту, ембарго США на її постачання залишиться чинним.

Тэги: санкции, США
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