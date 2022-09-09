ЗСУ увійшли до Куп’янська: над мерією український прапор

Українські військові увійшли до окупованого Куп’янська і щонайменше вже знаходяться у центрі міста.

Українські флаги на мерії Куп'янська



У мережі з’явилися відео та фото бійців ЗСУ у Куп’янську.

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Зокрема, українських військових з нашим прапором зафіксовано на тлі мерії міста. На будинку також встановлені синьо-жовті прапори.

За інформацією деяких Telegram-каналів, у місті ще точаться бої.

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