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09:27 10 Сентября 2022 116 Комментарии
ЗСУ увійшли до Куп’янська: над мерією український прапор
Українські військові увійшли до окупованого Куп’янська і щонайменше вже знаходяться у центрі міста.
Українські флаги на мерії Куп'янська
У мережі з’явилися відео та фото бійців ЗСУ у Куп’янську.
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Зокрема, українських військових з нашим прапором зафіксовано на тлі мерії міста. На будинку також встановлені синьо-жовті прапори.
За інформацією деяких Telegram-каналів, у місті ще точаться бої.
Тэги: Харьков, Харків
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