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Главная » Світ » Політика
12:18 10 Сентября 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Чарльза III офіційно проголошено королем Сполученого Королівства

Рада престолонаслідування офіційно проголосила Чарльза III монархом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

Церемонія відбулась у Лондоні

У Сент-Джеймському палаці в Лондоні відбулось засідання Ради престолонаслідування, на якому Чарльза III офіційно проголосили королем Великобританії.

У засіданні брали участь члени королівської Таємної ради, міністри британського уряду та члени монаршої родини.

Сам король взяв участь у другій частині зустрічі. Він зробив заяву та зачитав традиційну клятву захищати церкву та наступність уряду.

Після цього прокламація, яка оголосила Чарльза III королем, буде зачитана з балкону Сент-Джеймського палацу.

Церемонію проголошення нового короля Великої Британії вперше показали по телевізору.

Тэги: Великобританія, Чарльз III, Вликобритания
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