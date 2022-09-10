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12:18 10 Сентября 2022 52 Комментарии
Чарльза III офіційно проголошено королем Сполученого Королівства
Рада престолонаслідування офіційно проголосила Чарльза III монархом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.
Церемонія відбулась у Лондоні
У Сент-Джеймському палаці в Лондоні відбулось засідання Ради престолонаслідування, на якому Чарльза III офіційно проголосили королем Великобританії.
У засіданні брали участь члени королівської Таємної ради, міністри британського уряду та члени монаршої родини.
Сам король взяв участь у другій частині зустрічі. Він зробив заяву та зачитав традиційну клятву захищати церкву та наступність уряду.
Після цього прокламація, яка оголосила Чарльза III королем, буде зачитана з балкону Сент-Джеймського палацу.
Церемонію проголошення нового короля Великої Британії вперше показали по телевізору.
Тэги: Великобританія, Чарльз III, Вликобритания
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