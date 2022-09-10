Чарльза III офіційно проголошено королем Сполученого Королівства

Рада престолонаслідування офіційно проголосила Чарльза III монархом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

Церемонія відбулась у Лондоні



У Сент-Джеймському палаці в Лондоні відбулось засідання Ради престолонаслідування, на якому Чарльза III офіційно проголосили королем Великобританії.

У засіданні брали участь члени королівської Таємної ради, міністри британського уряду та члени монаршої родини.

Сам король взяв участь у другій частині зустрічі. Він зробив заяву та зачитав традиційну клятву захищати церкву та наступність уряду.

Після цього прокламація, яка оголосила Чарльза III королем, буде зачитана з балкону Сент-Джеймського палацу.

Церемонію проголошення нового короля Великої Британії вперше показали по телевізору.

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