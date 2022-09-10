Главная » Україна » Суспільство
12:59 10 Сентября 2022 16 Комментарии
Окупанти втекли з Лимана під тиском ЗСУ
Російські мілітарі-блогери та воєнкори повідомляють, що війська окупантів після виходу з Ізюма також залишили і населений пункт Лиман.
Так виглядає Ліман на зараз, поки що без синьо-жовтого прапору
Також місцеві паблики та чати масово підтверджують поспішну втечу окупантів із міста. Кажуть, що чути постріли, але це вочевидь вже зачистка з боку українських військових.
Це також означає, що ЗСУ або вибили, або оточили російське угруповання у Святогірську.
У пропагандистських пабликах загарбників уже «призначили» винних за масштабний військовий провал. Ними виявилися примусово мобілізовані з “ЛДНР” – нібито слабо підготовлених і не мотивованих бійців поставили на стратегічно важливий напрямок.
Loading...
Новости по теме
ТОРЧарльза III офіційно проголошено королем Сполученого Королівства
10.09.2022 12:18
ТОР
ТОРЗСУ увійшли до Куп’янська: над мерією український прапор
10.09.2022 09:27