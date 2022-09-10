НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
12:59 10 Сентября 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Окупанти втекли з Лимана під тиском ЗСУ

Російські мілітарі-блогери та воєнкори повідомляють, що війська окупантів після виходу з Ізюма також залишили і населений пункт Лиман.

Так виглядає Ліман на зараз, поки що без синьо-жовтого прапору

Також місцеві паблики та чати масово підтверджують поспішну втечу окупантів із міста. Кажуть, що чути постріли, але це вочевидь вже зачистка з боку українських військових.

Це також означає, що ЗСУ або вибили, або оточили російське угруповання у Святогірську.

У пропагандистських пабликах загарбників уже «призначили» винних за масштабний військовий провал. Ними виявилися примусово мобілізовані з “ЛДНР” – нібито слабо підготовлених і не мотивованих бійців поставили на стратегічно важливий напрямок.

Loading...

Новости по теме

ТОР
10.09.2022 12:18
Чарльза III офіційно проголошено королем Сполученого Королівства
ТОР
10.09.2022 09:56
Українські військові вдарили по ключовому вузлу постачання окупантів у Великому Бурлуці
ТОР
10.09.2022 09:27
ЗСУ увійшли до Куп’янська: над мерією український прапор
blog comments powered by Disqus
Окупанти втекли з Лимана під тиском ЗСУ

12:59 Україна

Українські військові вдарили по ключовому вузлу постачання окупантів у Великому Бурлуці

09:56 Україна

ЗСУ увійшли до Куп’янська: над мерією український прапор

09:27 Україна

ЗСУ потужно вдарили по базах і позиціях росіян під Сєвєродонецьком: сотні вбитих

09:12 Україна

Московські депутати попросили Путіна звільнитися з посади

06:14 Світ

У Мелітополі вночі пролунали вибухи, а потім почалася стрілянина

05:47 Україна

На Харківщині окупанти сховались в лісі і просять дружин, щоб їх врятував Червоний Хрест

17:39 Україна

ЗСУ увійшли до Куп’янська: росіяни кинули на Харківщину резерви

14:11 Україна

Війська ввів не Путін: у Росії почали шукати крайніх у провалі війни

10:53 Світ

Окупанти тікають із Куп’янська: новою “столицею” призначили Вовчанськ

08:40 Україна

Операція «Лондонський міст»: як прощатимуться з королевою Єлизаветою II

05:57 Світ