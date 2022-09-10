Окупанти втекли з Лимана під тиском ЗСУ

Російські мілітарі-блогери та воєнкори повідомляють, що війська окупантів після виходу з Ізюма також залишили і населений пункт Лиман.

Так виглядає Ліман на зараз, поки що без синьо-жовтого прапору



Також місцеві паблики та чати масово підтверджують поспішну втечу окупантів із міста. Кажуть, що чути постріли, але це вочевидь вже зачистка з боку українських військових.

Це також означає, що ЗСУ або вибили, або оточили російське угруповання у Святогірську.

У пропагандистських пабликах загарбників уже «призначили» винних за масштабний військовий провал. Ними виявилися примусово мобілізовані з “ЛДНР” – нібито слабо підготовлених і не мотивованих бійців поставили на стратегічно важливий напрямок.