ЗСУ на півдні просунулися на кілька десятків кілометрів

ЗСУ на півдні просунулися різними ділянками від двох до кількох десятків кілометрів.

ЗСУ продовжують наступ на півдні



Про це повідомила керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За її словами, за добу ЗСУ знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії.

Гуменюк також розповіла, що, не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мстити мешканцям тих районів, які для них недосяжні.

«Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні в іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас. Є просування наших військ лінією південного фронту різними ділянками від 2 до кількох десятків кілометрів. Незабаром ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців», – запевнила Гуменюк.