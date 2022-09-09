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Главная » Україна » Суспільство
14:07 10 Сентября 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Кадирівці на Херсонщині тримаються подалі від фронту, а на передову гонять “пенсіонерів ЛНР”

На південь україни було переброшено крупний підрозділ “кадирівців”, але вони тримаються якомога далі від лінії фронту.

Кадирівці на Херсонщині тримаються подалі від бойових дій

Як повідомило Укрінформ, про це розповіла керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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«Ці тік-ток війська, напевне, не той об’єктив з собою взяли для зйомок своїх досягнень… Вони тримаються досить далеко, усвідомлюючи силу нашого вогневого контролю, який поширений повністю по правому берегу Дніпра і дістає трохи лівий берег. І вони намагаються триматись подалі, щоб не потрапляти в зону ураження», – сказала вона.

Водночас, за її словами, резерви, які підтягуються на правий берег штучно створеними загарбниками альтернативними переправами, становлять «такий собі «пенсійний фонд ЛНР», яким 55-60 років, від яких відмовляються навіть підрозділи, які вони приходять посилювати».

Тэги: херсон
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