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Главная » Україна » Экономіка
15:18 10 Сентября 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Україна допоможе Польщі з вугіллям та електрикою: експорт почнеться вже в вересні

На прохання польської сторони Україна готова розглянути можливість експорту вугілля і електрики до Польщі.

Шмигаль розповів про експорт вугілля і електрики

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, мова йде про 100 тисяч тонн вугілля у вересні, які зараз критично необхідні польським партнерам.

Шмигаль зазначив, що запаси вугілля на українських складах складають майже 2 млн тонн, це в 2,5 рази більше, ніж на цю дату минулого року.

“Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям”, – зауважив прем’єр.

Також зараз активно реконструюється лінія електропередачі від Хмельницької атомної електростанції до польської підстанції Жешув.

“Планували закінчити до 14 грудня, але завдяки пришвидшенню робіт можемо завершити на тиждень раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково до 1000 МВт. Зі свого боку просимо Польщу сприяти в розширенні експортних квот у рамках ENTSO-Е”, – пояснив Шмигаль

Також він додав, що наразі Україна експортує до європейської енергомережі лише 300 МВт.

“Робимо все можливе, аби до кінця 2022 року величина доступної пропускної спроможності в напрямку Словаччини, Румунії та Угорщини збільшилася ще на 200-300 МВт, а в напрямку Польщі — на понад 1000 МВт”, – резюмував глава Кабміну.

Тэги: денис шмыгаль, Денис Шмигаль
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