Україна ще раз наклала санкції на Януковича, Курченка і Дерипаску: навіщо це потрібно

Уряд України повторно наклав санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.

Янукович опинився під черговими санкціями



Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

“Заморожування та конфіскація всіх активів Росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства. Ми планомірно працюємо над тим, щоб забрати все майно та кошти Росії та спрямувати їх на посилення нашої армії й на наше відновлення”, – додав премьер.

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