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16:51 10 Сентября 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

ЗСУ увійшли до Лисичанська: точаться бої на околицях

Українські військові, розвиваючи контрнаступ, увійшли до Лисичанська Луганської області.

ЗСУ вже на околицях Лисичанська

Про це повідомили місцеві Telegram-канали, а також підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У коментарі Суспiльне він заявив, що ЗСУ ведуть бої на околицях міста.

Також Гайдай зробив пост у соцмережах із натяком на майбутнє звільнення Лисичанська.

“Лисичанськ… чудове українське місто)) Ох і роботи з відновлення…”, – написав він.

Тэги: Лисичанск, Лисичанськ
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