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17:29 10 Сентября 2022 Просмотров 91   КомментариевКомментарии

Жест доброго перегрупування: у міноборони РФ пояснили провал на Харківщині

У міністерстві оборони РФ нарешті прокоментували потужний контрнаступ ЗСУ та тотальну втечу російських військових у Харківській області.

Конашенков пояснив, що спецоперація все ще йде за планов, але трохи зміненим

Як повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости, міноборони РФ вирішило вдосконалити досягнення завдань спецоперації.

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Там повідомили, що для досягнення заявлених цілей “СВО зі звільнення Донбасу” ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

“Протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію “ДНР”, проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ”, – сказано в повідомленні

Крім того, у відомстві заявили, що з метою недопущення шкоди російським військам «по противнику завдавалася потужна вогневу ураження із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії».

Також там уточнили, що за три доби «знищено понад 2 тис українських та іноземних “бойовиків”, а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії».

Про “Азов”, “Кракен” та Himars чомусь нічого не сказали.

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