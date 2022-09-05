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20:03 10 Сентября 2022 92 Комментарии
ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт
Українські військові 10 вересня, ймовірно, зайшли в Донецький аеропорт.
Про це повідомив 24 канал з посиланням на джерела в розвідці.
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Видання повідомило, що українські захисники, ймовірно, на околицях Донецька.
Також інформацію обережно підтвердив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на свої джерела. Нібито українські військові зайшли до аеропорту приблизно о 15:30.
Офіційного підтвердження поки немає.
Тэги: Донецк, Донецьк
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