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Главная » Україна » Інциденти
07:45 11 Сентября 2022 Просмотров 147   КомментариевКомментарии

У Мелітополі перед світанком пролунало кілька вибухів

Близько четвертої години ранку в Мелітополі прогриміло кілька потужних вибухів.

В Мелітополі пролунало 5 вибухів

Перший вибух пролунав о 3:56, а потім з невеликими проміжками пролунали ще чотири.

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Чули їх у різних районах міста. Імовірно, ЗСУ завдавали ракетних ударів по скупченням ворожої техніки.

Офіційної інформації про те, що сталося, поки немає

Тэги: мелитополь, Мелітополль
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