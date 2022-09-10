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07:45 11 Сентября 2022 147 Комментарии
У Мелітополі перед світанком пролунало кілька вибухів
Близько четвертої години ранку в Мелітополі прогриміло кілька потужних вибухів.
В Мелітополі пролунало 5 вибухів
Перший вибух пролунав о 3:56, а потім з невеликими проміжками пролунали ще чотири.
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Чули їх у різних районах міста. Імовірно, ЗСУ завдавали ракетних ударів по скупченням ворожої техніки.
Офіційної інформації про те, що сталося, поки немає
Тэги: мелитополь, Мелітополль
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