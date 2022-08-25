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08:04 11 Сентября 2022 Просмотров 126   КомментариевКомментарии

Росіяни вдарили ракетами по центру Дніпра: є постраждалі й руйнування

Російські військові нанесли ракетний удар прямо по житловому кварталу в центрі Дніпра, також обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду.

Окупанти навмисно вдарили по центру міста

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За його словами, поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються.

Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди  прилетіли понад 35 снарядів  з російських «Градів» та важкої артилерії. Постраждали троє людей – двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості.

У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.

В Дніпрі зруйновано декілька будівель

В Дніпрі зруйновано декілька будівель

Від удару постраждав ринок

Від удару постраждав ринок

Тэги: днепр, Дніпро
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