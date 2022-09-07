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08:36 11 Сентября 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Запорізьку АЕС повністю зупинено

Вночі 11 вересня, о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі, йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Шостий блок буде переведено в холодний стан

Про це повідомили в Енергоатомі.

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Останні три доби 6-й енергоблок працював в  режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через  російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було ухвалено рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.

У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС
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