Гауляйтер Балицький ізолював Мелітополь від товарів та продуктів: ціни злетіли та продовжують зростати

Гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький запровадив повну заборону на ввезення до окупованого Мелітополя всіх комерційних вантажів із боку Запоріжжя – тобто всього.

У Мелітополі стрімко дорожчають продукти харчування



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Під заборону потрапили як партії товарів, так і приватні передачі для родичів.

Жителів обмежили низькосортними російськими товарами, які потрапляють у місто з Криму, дорогими ліками та неадекватно дорогими засобами гігієни.

Це розпорядження гауляйтера разом із штучним зниженням курсу гривні до рубля призвели до зростання цін на основні продукти харчування. Причому ціни зростають щодня.

Так, наприклад, на овочевому ринку у нижній частині міста кілограм картоплі 3 дні тому коштував 9-10 гривень, позавчора – 12 гривень, учора 14 гривень, сьогодні 16 гривень. На завтра називають ціну 20 гривень.

Свиняче м’ясо за кілька днів подорожчало зі 190 до 240 гривень.

Аналогічна ситуація і з багатьма іншими продуктами та товарами.

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