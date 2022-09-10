НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
10:09 11 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гауляйтер Балицький ізолював Мелітополь від товарів та продуктів: ціни злетіли та продовжують зростати

Гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький запровадив повну заборону на ввезення до окупованого Мелітополя всіх комерційних вантажів із боку Запоріжжя – тобто всього.

У Мелітополі стрімко дорожчають продукти харчування

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Під заборону потрапили як партії товарів, так і приватні передачі для родичів.

Жителів обмежили низькосортними російськими товарами, які потрапляють у місто з Криму, дорогими ліками та неадекватно дорогими засобами гігієни.

Це розпорядження гауляйтера разом із штучним зниженням курсу гривні до рубля призвели до зростання цін на основні продукти харчування. Причому ціни зростають щодня.

Так, наприклад, на овочевому ринку у нижній частині міста кілограм картоплі 3 дні тому коштував 9-10 гривень, позавчора – 12 гривень, учора 14 гривень, сьогодні 16 гривень. На завтра називають ціну 20 гривень.

Свиняче м’ясо за кілька днів подорожчало зі 190 до 240 гривень.

Аналогічна ситуація і з багатьма іншими продуктами та товарами.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.09.2022 05:47
У Мелітополі вночі пролунали вибухи, а потім почалася стрілянина
ТОР
08.09.2022 05:59
В Мелітополі підірвали російський штаб з підготовки до референдуму
ТОР
07.09.2022 15:01
В окупованому Мелітополі ажіотаж через бензогенератори: ціни захмарні
blog comments powered by Disqus
ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт

20:03 Україна

ЗСУ увійшли до Лисичанська: точаться бої на околицях

16:51 Україна

Окупанти втекли з Лимана під тиском ЗСУ

12:59 Україна

Українські військові вдарили по ключовому вузлу постачання окупантів у Великому Бурлуці

09:56 Україна

ЗСУ увійшли до Куп’янська: над мерією український прапор

09:27 Україна

ЗСУ потужно вдарили по базах і позиціях росіян під Сєвєродонецьком: сотні вбитих

09:12 Україна

Московські депутати попросили Путіна звільнитися з посади

06:14 Світ

У Мелітополі вночі пролунали вибухи, а потім почалася стрілянина

05:47 Україна

Російські солдати не хочуть воювати: дезертирів шукають з вертольотів

19:06 Україна

На Харківщині окупанти сховались в лісі і просять дружин, щоб їх врятував Червоний Хрест

17:39 Україна

Путін проводить засідання Радбезу після провалу армії під Харковом

16:27 Світ