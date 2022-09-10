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Главная » Світ » Політика
15:08 11 Сентября 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Лавров заявив про готовність Росії до переговорів із Україною

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною і затягувати цей процес не варто.

Сергій Лавров нагадав, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною

Про це повідомило агентство ТАСС.

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За словами Лаврова, позицію Росії було викладено президентом країни Володимиром Путіним під час зустрічі з керівництвом Держдуми та головами фракцій.

«Звертаючись до учасників засідання, президент сказав про українську «історію», що ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше їм буде з нами домовлятися», – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським про припинення «спеціальної військової операції».

Тэги: Россия, Росія
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