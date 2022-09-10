Російські військ йдуть із півночі Харківської області

Російські війська залишають прикордонні райони на півночі Харківської області.

Бійці ЗСУ з мешканями одного зі звільнених сіл



Про це повідомляють Telegram-канали, посилаючись на військових та місцевих мешканців.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Окупанти залишили місто Вовчанськ. Опубліковане відео, на якому російський прапор, який раніше, як стверджується, висів на будівлі місцевої адміністрації, поміщений в урну.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Опубліковано також фото з українським прапором у прикордонному селищі Козача Лопань.

З’явилось і фото українських військових із прапором у селі Липці на півночі Харківської області. Це за 13 кілометрів від російського кордону.

Тэги: Харьков, Харків