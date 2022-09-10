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Главная » Україна » Суспільство
15:35 11 Сентября 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Російські військ йдуть із півночі Харківської області

Російські війська залишають прикордонні райони на півночі Харківської області.

Бійці ЗСУ з мешканями одного зі звільнених сіл

Про це повідомляють Telegram-канали, посилаючись на військових та місцевих мешканців.

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Окупанти залишили місто Вовчанськ. Опубліковане відео, на якому російський прапор, який раніше, як стверджується, висів на будівлі місцевої адміністрації, поміщений в урну.

Опубліковано також фото з українським прапором у прикордонному селищі Козача Лопань.

Український прапор в Козачій Лопані

Український прапор в Козачій Лопані

З’явилось і фото українських військових із прапором у селі Липці на півночі Харківської області. Це за 13 кілометрів від російського кордону.

Український прапор у Липцях

Український прапор у Липцях

Тэги: Харьков, Харків
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