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15:35 11 Сентября 2022 5 Комментарии
Російські військ йдуть із півночі Харківської області
Російські війська залишають прикордонні райони на півночі Харківської області.
Бійці ЗСУ з мешканями одного зі звільнених сіл
Про це повідомляють Telegram-канали, посилаючись на військових та місцевих мешканців.
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Окупанти залишили місто Вовчанськ. Опубліковане відео, на якому російський прапор, який раніше, як стверджується, висів на будівлі місцевої адміністрації, поміщений в урну.
Опубліковано також фото з українським прапором у прикордонному селищі Козача Лопань.
З’явилось і фото українських військових із прапором у селі Липці на півночі Харківської області. Це за 13 кілометрів від російського кордону.
Тэги: Харьков, Харків
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