Армії РФ наказано залишити Харківщину: міноборони показало нову лінію фронту

У російських Telegram-каналах з’явилася інформація про наказ військовим РФ залишити територію Харківської області, а міністерство оборони Росії опублікувало карту з новою лінією фронту, яка проходить річкою Оскол.

Відступаючи, росіяни кидали багато техніки і зброї



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На карті, показаній під час недільного брифінгу речника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова, видно, що прикордонні райони вже позначены як підконтрольні Україні. Офіційно про їхнє покидання не оголошувалося.

Ці райони залишені майже без бою – після наступу українських військ на південний схід від Харкова, внаслідок яких російські війська були вибиті з Балаклії, Ізюму та Куп’янська.

Судячи з карти, фронт тепер проходить російсько-українським кордоном і річкою Оскол.

Невелика ділянка території Харківської області на схід від цієї річки залишається під російським контролем. Від Харкова фронт відсунуто.