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17:53 11 Сентября 2022 Просмотров 938   КомментариевКомментарии

Ленд-ліз із Росії: які трофеї окупанти залишили ЗСУ під час втечі з Харківщини

Відступаючи зі своїх позицій у Харківській області, російські війська кидали важку техніку, озброєння та боєприпаси, які дісталися ЗСУ як трофеї.

ЗСУ затрофеїли близько 40 танків

За свідченнями місцевих жителів, окупанти воліли тікати на легкій колісній техніці – легкових автомобілях, мопедах та навіть велосипедах.

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Через перерізані шляхи постачання та знищені склади не всю техніку змогли забезпечити пальним, тому нерідко її кидали там, де вона заглухла.

За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, військові РФ під час відступу в Харківській області залишили військову техніку на суму близько $130 млн.

Із підтверджених вже трофеїв ЗСУ отримали:

  • 20 танків (Т-80 переважно) на ходу;

  • ще близько 20 танків потребують ремонту;

  • 40 од. легкоброньованої техніки;

  • 10 од. ворожої артилерії, з них 4 гаубиці “Мста-С”;

  • колісну техніку навіть не рахували, більше 100 одиниць.

Крім того, дуже багато боєприпасів до різних видів зброї та БПЛА.

Тэги: Харьков, Харків
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