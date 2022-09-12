За добу ЗСУ звільнили понад двадцять населених пунктів

За минулу добу Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів, проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

Сили оборони продовжують звільняти українську землю



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там уточнили, що продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях.

В ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Ця тенденція зберігається.

Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області.

В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої “народної міліції” з числа місцевих жителів.