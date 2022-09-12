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08:41 12 Сентября 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Звільнення Ізюму зламало плани Росії взяти Донецьку область – ISW

Повернення Україною Ізюма поклало край перспективі того, що Росія зможе досягти заявлених цілей у Донецькій області.

Звільнення Ізюму зламало плани Росії на донецькому напрямку

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Після відступу з Києва на початку квітня заявлені цілі Росії полягали у тому, щоб захопити всю територію Луганської та Донецької областей.

Російська кампанія з досягнення цих цілей передбачала атаку по дузі від Ізюму через Сєвєродонецьк в район поблизу Донецька. Цей наступ був спрямований на захоплення Сєвєродонецька, Лисичанська, Слов’янська, Бахмута та Краматорська із продовженням до західного кордону Донецької області.

Російським військам вдалося взяти Сєвєродонецьк 24 червня та Лисичанськ 3 липня після довгої та надзвичайно дорогої кампанії.

Російські позиції навколо Ізюму загрожували українським захисникам Слов’янська та зберігали за росіянами можливість повернутися до наступу на північні ділянки дуги, від яких вони значною мірою відмовилися до середини липня на користь зосередження уваги на Сіверську (під Лисичанському) та Бахмуті.

Втрата Ізюма анулює початковий план російської кампанії на цей етап війни і гарантує, що просування окупантів до Бахмута або довкола Донецька не може бути вирішальним (якщо воно взагалі відбудеться).

Навіть захоплення Росією Бахмута, яке навряд чи відбудеться, більше не підтримуватиме жодних масштабніших зусиль щодо досягнення початкових цілей цієї фази кампанії, оскільки вони не будуть підтримані просуванням із Ізюму на півночі.

Таким чином, наступальні операції Росії у напрямку Бахмута і навколо Донецька втратили якесь реальне оперативне значення для Москви і просто розтратили частину вкрай обмеженої ефективної бойової могутності, яку Росія ще зберігає.

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