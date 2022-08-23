Ердоган знову запропонує Путіну зустрітися із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на запланованій у Самарканді зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним знову запропонує організувати його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Ердоган знов запропонує Путіну своє посередництво



Про це повідомило турецьке видання Hurriyet.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Найважливішою темою зустрічі Ердогана та Путіна буде російсько-українська війна. Ердоган передасть своєму російському колезі, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни та досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив. Президент Ердоган, який повторить Путіну свою пропозицію про зустріч у Туреччині, наголосить на дипломатичному рішенні», – сказано в повідомленні.

Також видання зазначило, що одним із головних пунктів порядку денного на майбутній зустрічі лідерів Туреччини та РФ буде робота «зернового коридору».

Тэги: Реджеп Тайип Эрдоган, Реджеп Тайіп Ердоган