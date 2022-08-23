Ердоган знову запропонує Путіну зустрітися із Зеленським
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на запланованій у Самарканді зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним знову запропонує організувати його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомило турецьке видання Hurriyet.
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«Найважливішою темою зустрічі Ердогана та Путіна буде російсько-українська війна. Ердоган передасть своєму російському колезі, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни та досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив. Президент Ердоган, який повторить Путіну свою пропозицію про зустріч у Туреччині, наголосить на дипломатичному рішенні», – сказано в повідомленні.
Також видання зазначило, що одним із головних пунктів порядку денного на майбутній зустрічі лідерів Туреччини та РФ буде робота «зернового коридору».