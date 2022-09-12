Затиснуті на правому березі Дніпра окупанти готові скласти зброю та здатися

Російські підрозділи, які опинилися затиснутими на правому березі Дніпра, готові скласти зброю і зараз шукають можливості вийти на контакт з українськими військовими.

Окупанти опинилися стиснутими між Дніпром і силами ЗСУ



Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

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За її словами, просування українських військ є не лише географічним витісненням окупантів, а й має психологічний ефект.

“Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, шукають можливості вийти на контакт із нашими підрозділами, щоб провести так звані переговори щодо умов здачі зброї та перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Вони усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами», – пояснила Гуменюк.

Вона наголосила, що окупанти намагаються знайти способи зберегти собі життя.

«Наразі розглядається це питання. Тому що є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи. Вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд», – пояснила Гуменюк.

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