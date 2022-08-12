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12:04 12 Сентября 2022 9 Комментарии
Медведєв зажадав від Зеленської капітуляції після наймасштабнішої поразки РФ з початку війни
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія все ще вимагає «тотальної капітуляції України на своїх умовах».
Медведєв знов втратив адекватність
Так він в Telegram прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про неможливість переговорів з РФ до завершення війни й неприйнятність ультиматумів.
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«Якийсь Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми. Цьогорічні ультиматуми – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії», – написав Медведєв.
Тэги: Дмитрий Медведев, Дмитро Медведєв
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