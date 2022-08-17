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Главная » Світ » Суспільство
13:20 12 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Німеччині заговорили про танки для України після успішного контрнаступу на Харківщині

В Німеччині політики заговорили про можливе постачання танків Україні на тлі успіхів ЗСУ на полі бою.

Німеччина може змінити совю думку щодо ненадання Україні танків

Про це повідомило видання Bild.

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Співголова партії СДПН Ларс Клінгбайль не виключає постачання Україні танків західної розробки, проте він підкреслив, що для цього необхідно встановити відповідні домовленості на міжнародному рівні.

«Нині жодна країна не постачає бойові танки західного виробництва. Таке рішення», – сказав Клінгбайль в інтерв’ю ARD.

Він додав, що  це зараз має обговорюватися серед глав держав та урядів з урахуванням вимог України і успіхів, які щойно були досягнуті Україною, “які можуть бути наступні кроки для підтримки цієї країни”.

Тэги: Германия, Німеччина
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