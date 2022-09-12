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14:05 12 Сентября 2022 Просмотров 159   КомментариевКомментарии

Запитайте у Конашенкова: Кремль відмовився коментувати удар по Харківській ТЕЦ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу відмовився коментувати вчорашні удари Росії по об’єктах критичної інфраструктури України.

Песков відмовився коментувати незручні запитання

Про це повідомило російське агентство Інтерфакс. Також він не захотів говорити про можливу мобілізацію в РФ.

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«Обидва ці питання не належать до моєї компетенції, обидва питання належать до компетенції Міноборони. Усю інформацію за фактами ракетних ударів по цілях, а також за результатами ракетних ударів надає мій колега Конашенков під час брифінгів», – сказав Пєсков.

Він також підкреслив, що Путін цілодобово перебуває на зв’язку з міністром оборони та іншими воєначальниками, йому повідомляється про будь-які дії російських військових під час спеціальної військової операції в Україні.

Тэги: Россия, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков
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