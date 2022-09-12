На каких аренах выступят украинские клубы во время еврокубков?

Три футбольных клуба из Украинской Премьер-Лиги пробились в групповые этапы еврокубков в этом сезоне.

Три футбольных клуба из Украинской Премьер-Лиги пробились в групповые этапы еврокубков в этом сезоне. Все они проведут свои домашние матчи в других странах. В этой статье мы расскажем, какие стадионы выбрали клубы.

На данный момент участниками еврокубков являются ФК “Динамо”, “Шахтер” и “Днепр-1”. Изучить коэффициенты на победу любимой команды или сделать свою ставку можно в спортивном разделе казино Олибет. Обзор на казино доступен по ссылке.

“Днепр-1” — Лига Конференций

Для домашних игр украинская команда выбрала стадион, который находится в Словакии. Изначально матчи должны были проводиться в городе Дунайска-Стреда, но в итоге футболисты решили выбрать более крупный город — Кошице. Там проживает около 240 тысяч жителей, тогда как в первом городе население — порядка 23 тысяч человек.

Играть футболисты будут на одном из самых современных стадионов Словакии. “Кошицкая футбольная арена” имеет четвертую категорию по критериям УЕФА, что делает стадион одним из лучших.

Вместимость стадиона — 5836 человек. Билеты на поединок между клубами “Днепр-1” и “Алкмар Занстрек” можно купить по цене от шести до сорока пяти евро.

“Динамо” — Лига Европы

Номинально домашние матчи “Динамо” будут проходить в Кракове, чье население составляет почти 800 тысяч человек.

Для поединков был выбран “Стадион Краковия”, который вмещает в себя 15016 зрителей и имеет третью категорию УЕФА.

Уже пятнадцатого сентября “Динамо” примет на нем кипрский клуб АЕК из Ларнаки.

“Шахтер” — Лига Чемпионов

В Варшаве пройдут матчи группового этапа Лиги чемпионов. Футболисты из ФК “Шахтер” выбрали “Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского” в качестве номинально домашней арены.

Данный стадион может вместить в себя 31800 человек. Билеты на матчи между “Шахтером” и шотландским “Селтиком” можно купить за сумму от 40 до 360 евро.