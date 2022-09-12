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14:21 12 Сентября 2022 167 Комментарии
На Херсонщині ЗСУ звільнили ще п’ять населених пунктів: озвучено назви
Українські захисники на Херсонщині звільнили від окупантів Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.
Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу.
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“Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів”, – заявила вона.
Також Гуменюк додала, що Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території у Херсонській області.
Тэги: херсон
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