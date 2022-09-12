Російські ЗМІ повідомили про смерть Сальдо, але потім видалили інформацію

Провідні російські державні ЗМІ повідомили, що “голова Військово-цивільної адміністрації” Херсонської області Володимир Сальдо помер.

Спочтку Сальдо



Зокрема, новини про смерть колаборанта зявилися на сайтах РИА Новости, Газета.ру, Лента.ру та ін.

Відповідно до повідомлень, херсонський гауляйтер помер у реанімації токсикологічного відділення НДІ ім. Скліфософського у віці 66 років.

«Після застосування бойових отруйних речовин щодо голови ВДА Херсонської області Володимира Сальдо, медики діагностували ускладнення у вигляді тромбоемболії легеневої артерії», – йдеться у публікаціях.

Але дуже скоро новини про смерть Сальдо видалили всі ресурси.

Цікаво, що поховав свого шефа і Кирило Стремоусов. Він у Telegram висловив співчуття рідним померлого та заявив, що займається “гідним прощанням з великою людиною”. За деякий час Стремоусов видалив цей пост.

Нагадаємо, Сальдо госпіталізували 5 серпня, і з того часу він перебував у лікарні.

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