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Главная » Україна » Суспільство
14:51 12 Сентября 2022 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Російські ЗМІ повідомили про смерть Сальдо, але потім видалили інформацію

Провідні російські державні ЗМІ повідомили, що “голова Військово-цивільної адміністрації” Херсонської області Володимир Сальдо помер.

Спочтку Сальдо

Зокрема, новини про смерть колаборанта зявилися на сайтах РИА Новости, Газета.ру, Лента.ру та ін.

Відповідно до повідомлень, херсонський гауляйтер помер у реанімації токсикологічного відділення НДІ ім. Скліфософського у віці 66 років.

«Після застосування бойових отруйних речовин щодо голови ВДА Херсонської області Володимира Сальдо, медики діагностували ускладнення у вигляді тромбоемболії легеневої артерії», – йдеться у публікаціях.

Але дуже скоро новини про смерть Сальдо видалили всі ресурси.

Цікаво, що поховав свого шефа і Кирило Стремоусов. Він у Telegram висловив співчуття рідним померлого та заявив, що займається “гідним прощанням з великою людиною”. За деякий час Стремоусов видалив цей пост.

Колаборант Стремоусов теж "поховав" свого шефа

Колаборант Стремоусов теж "поховав" свого шефа

Нагадаємо, Сальдо госпіталізували 5 серпня, і з того часу він перебував у лікарні.

Тэги: херсон, Володимир Сальдо, Владимир Сальдо
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