Сравнение Samsung Galaxy S 20 FE и S 21 FE: на чем остановить выбор?

Благодаря отличному качеству сборки, прочности и надежности, функциональности и высокой производительности мобильная техника Самсунг имеет широкую аудиторию пользователей.

Благодаря отличному качеству сборки, прочности и надежности, функциональности и высокой производительности мобильная техника Самсунг имеет широкую аудиторию пользователей. Такие смартфоны покупают для учебы, работы, веб-серфинга, создания и просмотра мультимедиаконтента. Сегодня специалисты интернет-магазина «Цифра» предлагают остановиться на сравнительном анализе новинок бренда – это Samsung Galaxy S 21 FE и Galaxy S 20 FE.

Дизайн Samsung Galaxy S 20 FE и S 21 FE: внешние отличия

Мобильные телефоны были представлены вниманию публики с небольшой разницей – четыре месяца. Казалось бы, за столь небольшой период вряд ли возможны существенные изменения в устройствах одной линейки, но даже дизайн смартфонов немного отличается. Например, Samsung S20 FE выпускают в таких расцветках:

белый (White);

синий (Blue);

красный (Red);

оранжевый (Orange);

мята (Green);

лаванда (Light Violet).

При этом Самсунг Галакси S21 FE можно заказать в перечисленных ниже вариантах корпуса:

белый (White);

серый (Gray);

графитовый (Graphite);

светло-зеленый (Light Green);

фиолетовый (Light Violet).

Материалы и габариты

Для изготовления смартфонов компанией Samsung использовались прочные и надежные материалы: металл для рамки, пластик для корпуса. Однако защитное покрытие отличается: панели Galaxy S20 FE покрыты Corning Gorilla Glass 3, а вот Galaxy S21 FE – Gorilla Glass Victus. Оба аппарата не боятся пыли, брызг и влаги, поскольку имеют защиту корпуса по стандарту IP68. Незначительная разница заметна в габаритных размерах:

Samsung Galaxy S20 FE – 159,8х74,5х8,4 мм при массе 190 г;

Samsung Galaxy S20 FE – 155,7х74,5х7,9 мм при массе 177 г.

Характеристики экрана

Заметна разница также в экранах смартфонов. Самсунг S20 FE имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение FHD+ (2400×1080 точек), частоту обновления формата 120 Гц. Плотность пикселей на один дюйм здесь составляет 407 ppi, а соотношение экрана к корпусу – 84,8%. Что касается Самсунг S21 FE, то размер диагонали достигает 6,4 дюйма, разрешение – 2340×1080 пикселей, плотность – 421 ppi, соотношение – 87,2%. Отличаются и типы дисплеев: модель «постарше» оснащена SuperAMOLED-экраном, а образец «помладше» – DynamicAMOLED 2X.

Оснащение и характеристики Samsung Galaxy S 21 FE и S 20 FE: сравнение

При выборе смартфона важно ознакомиться с производительным потенциалом устройств. К примеру, рассматриваемые мобильные аппараты оснащены мощными видеоадаптерами и продуктивными процессорами, что позволяет выполнять задачи разного уровня сложности:

S20 FE – процессор Snapdragon 865 и видеоускоритель Qualcomm Adreno 650;

S21 FE – чип Qualcomm Snapdragon 888 и графический сопроцессор Qualcomm Adreno 660.

Размер оперативной памяти одинаков для обоих смартфонов – 6 или 8 Гб. Также отсутствует разница в объеме встроенной памяти: пользователь может выбрать модификацию на 128 либо 256 Гб. Стандартно поддерживаются две nanoSIM-карты.

И еще один интересный момент – оба смартфона работают от встроенного аккумулятора емкостью 4500 мАч. Только вот Galaxy S20 FE поддерживает 25-ваттную быструю зарядку. А для восполнения запаса энергии батареи Galaxy S21 FE можно также применять беспроводную зарядку до 15 Вт.

Сравнение камер показало, что Samsung Galaxy S 20 FE и S 21 FE оснащены одинаковыми объективами: 32-мегапиксельный фронтальный, а также широкоугольный, ультраширокоугольный, телефото на 12+12+8 Мп. Улучшенные режимы фотосъемки позволяют создавать оригинальные снимки безупречного качества.

Чтобы сравнить цены и заказать понравившийся смартфон, рекомендуем перейти на сайт Y.ua. Здесь большой выбор мобильных аппаратов по выгодным ценам – быстрая доставка по Киеву и другим регионам Украины гарантирована.