У Росії за загадкових обставин загинув черговий топ-менеджер держкорпорації

10 вересня в районі острова Російський загинув директор авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін.

Іван Печорін нібито впав з катера



Про це повідомили на сайті корпорації.

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У релізі йдеться, що 12 вересня стало відомо про «трагічну загибель» Печоріна.

«Загибель Івана – непоправна втрата для друзів та колег, велика втрата для корпорації. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким», — додали у КРДВ.

Як повідомила газета Комсомольська правда. Далекий Схід» з посиланням на адміністрацію Владивостока, Печорін загинув 10 вересня, після того, як впав з борту катера в акваторії Російського острова біля мису Ігнатьєва.

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що голова ради директорів російського нафтового гіганта «Лукойлу» Равіль Маганов загинув у Центральній клінічній лікарні Москви. За версією силовиків, смерть топ-менеджера настала внаслідок випадання з вікна.

Тэги: Россия, Росія