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Главная » Україна » Суспільство
07:17 13 Сентября 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Українські захисники відбили ворожі атаки та завдали удари по скупченням окупантів

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

ЗСУ продовжують нищити ворога

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Протягом доби авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів – завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили та техніки окупантів уточнюються.

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція “Зоопарк”, артилерійські підрозділи та склади боєприпасів.

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