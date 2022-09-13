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07:55 13 Сентября 2022 Просмотров 301   КомментариевКомментарии

Окупанти на Херсонщині відходять до Дніпра: ЗСУ підбираються до Чорнобаївки

Південний контрнаступ України продовжує значний вплив на моральний дух Росії та військовий потенціал на півдні України.

ЗСУ успішно наступають на Херсонщині

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Супутникові знімки відомих російських позицій у Кисилівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі, крім чотирьох російських транспортних засобів, відійшли від передових позицій, що узгоджується з інформацією про відхід російських військ від цього населеного пункту до річки Дніпро.

Киселівка є оперативно значущим місцем для російських військ навколо міста Херсон, оскільки це останнє велике поселення вздовж шосе E58 та залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою – найзовнішою частиною Херсону.

Очевидний відхід російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу їхню здатність захищати північно-західні околиці Херсона та говорить про серйозну загрозу позиціям окупантів у цьому районі.

Окупанти покидають Кисилівку, на шляху до Херсону залишається лише Чорнобаївка

Окупанти покидають Кисилівку, на шляху до Херсону залишається лише Чорнобаївка

В ISW нагадали, що прессекретар Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила 12 вересня, що російські війська, які розташовані вздовж правого берега Дніпра на Херсонщині, намагаються домовитися про капітуляцію під егідою міжнародного права.

Аналітики зазначили, що українські операції в Харківській області навряд чи мали такий драматичний психологічний вплив на російські війська на крайньому півдні, а виведення військ з передових позицій у Кисельівці та повідомлення про переговори з приводу капітуляції є показниками того, що українські контрнаступи на півдні значно прогресують.

Тэги: херсон
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