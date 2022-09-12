Росіяни не можуть зміцнити нову лінію фронту на Харківщині та продовжують відступати

Російські війська не можуть зміцнити нову лінію фронту після українських завоювань у східній частині Харківської області та активно тікають із цього району або передислокуються на інші напрямки.

Росіяни продовжують відступати на Харківщині



Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Українські джерела стверджували, що всі російські війська залишили Сватове Луганської області (приблизно за 45 км на схід від нинішніх українських позицій вздовж річки Оскол) і що у Сватовому залишаються лише “ополченці ЛНР” — можливо, місцеві жителі.

На кадрах у соціальних мережах видно черги автомобілів, що розтягнулися на кілометри біля Щастя та Станиці Луганської, які знаходяться як уздовж кордону території “ЛНР”, так і поблизу російського кордону.

Аналітики зазначили, що російські війська та проросійські колаборанти, ймовірно, зазнають психологічного тиску від швидких українських завоювань і прагнуть піти з поселень поблизу нової лінії фронту.

Повідомляється також, що деякі проксі-сили вже передислокуються із Харківської області до південно-західної Донецької області.

На думку експертів ISW, це вказує на те, що російське командування не приділяє пріоритетної уваги зміцненню вразливих позицій на схід від річки Оскол.

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