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Главная » Україна » Суспільство
08:29 13 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росіяни не можуть зміцнити нову лінію фронту на Харківщині та продовжують відступати

Російські війська не можуть зміцнити нову лінію фронту після українських завоювань у східній частині Харківської області та активно тікають із цього району або передислокуються на інші напрямки.

Росіяни продовжують відступати на Харківщині

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Українські джерела стверджували, що всі російські війська залишили Сватове Луганської області (приблизно за 45 км на схід від нинішніх українських позицій вздовж річки Оскол) і що у Сватовому залишаються лише “ополченці ЛНР” — можливо, місцеві жителі.

На кадрах у соціальних мережах видно черги автомобілів, що розтягнулися на кілометри біля Щастя та Станиці Луганської, які знаходяться як уздовж кордону території “ЛНР”, так і поблизу російського кордону.

Аналітики зазначили, що російські війська та проросійські колаборанти, ймовірно, зазнають психологічного тиску від швидких українських завоювань і прагнуть піти з поселень поблизу нової лінії фронту.

Повідомляється також, що деякі проксі-сили вже передислокуються із Харківської області до південно-західної Донецької області.

На думку експертів ISW, це вказує на те, що російське командування не приділяє пріоритетної уваги зміцненню вразливих позицій на схід від річки Оскол.

Тэги: Харьков, Харків
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