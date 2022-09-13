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09:30 13 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ на Харківщині розбила елітну армію, яку РФ готувала до війни з НАТО

Розбиті ЗСУ російські підрозділи на Харківщини входили до складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

ЗСУ розбили підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ

Про це йдеться в огляді міноборони Великобританії.

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Відзначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу,  зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

Ця армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

Із сильним занепадом 1-шої гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли.

Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал.

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