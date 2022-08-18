Названо країни ЄС, які припинили приймати від росіян документи на туристичні візи

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не беруть від росіян документи на оформлення туристичних віз.

9 країн ЄС більше не надаватимуть росіянам туристичних віз



Про це повідомило російське агентство РИА Новости з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії.

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Поки що документи, як і раніше, приймають Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр.

9 вересня країни-члени Євросоюзу остаточно ухвалили рішення щодо повного зупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією.

Збір за подання заяви на візу тепер становитиме до €80. Крім того, тепер необхідно подати додаткові документи, що збільшує час обробки віз та посилює правила видачі багаторазових віз.

Тэги: ес, ЄС