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13:24 13 Сентября 2022 241 Комментарии
У Кремлі висловилися щодо оголошення повної мобілізації
На даний момент про мобілізацію на території Росії не йдеться.
Поки мобілізацію в РФ оголошувати не будут
Як повідомило ТАСС, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.
«На даний момент – ні, про це не йдеться», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи розглядається владою варіант повної або часткової мобілізації в РФ.
Так Пєсков прокоментував пропозицію депутата Держдуми Михайла Шеремета, який закликав провести загальну мобілізацію в РФ.
Тэги: Россия, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков
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