У Кремлі висловилися щодо оголошення повної мобілізації

На даний момент про мобілізацію на території Росії не йдеться.

Поки мобілізацію в РФ оголошувати не будут



Як повідомило ТАСС, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

«На даний момент – ні, про це не йдеться», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи розглядається владою варіант повної або часткової мобілізації в РФ.

Так Пєсков прокоментував пропозицію депутата Держдуми Михайла Шеремета, який закликав провести загальну мобілізацію в РФ.

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