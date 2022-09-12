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13:24 13 Сентября 2022 Просмотров 241   КомментариевКомментарии

У Кремлі висловилися щодо оголошення повної мобілізації

На даний момент про мобілізацію на території Росії не йдеться.

Поки мобілізацію в РФ оголошувати не будут

Як повідомило ТАСС, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

«На даний момент – ні, про це не йдеться», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи розглядається владою варіант повної або часткової мобілізації в РФ.

Так Пєсков прокоментував пропозицію депутата Держдуми Михайла Шеремета, який закликав провести загальну мобілізацію в РФ.

Тэги: Россия, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков
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